بااقدامات اطلاعاتی خودروی پژو حامل، هفت هوبره قاچاق، در محور رودبار - قلعه‌گنج شناسایی و متوقف شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های در معرض خطر عملیات موفق نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی، منجر به کشف هفت قطعه هوبره شد.

ساسان کفایی با اعلام خبر توقیف یک دستگاه خودروی حامل پرندگان قاچاق در جنوب استان افزود: در بازرسی از خودرو، هفت هوبره کشف و ضبط شد که یکی از هوبره ها به علت شرایط نامناسب نگهداری تلف و ۶ قطعه زنده کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی تاکید کرد: حفاظت از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر مانند هوبره، نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، همیاران محیط‌زیست و نهادهای مسئول است.