بارش‌ برف و باران در کوهسرخ از چهارشنبه گذشته تاکنون، موجب تخریب ۱۳ واحد مسکونی در سه روستای این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کوهسرخ گفت: بارش‌ برف سنگین ، ۱۰ واحد مسکونی در روستای «فرق»، ۲ منزل مسکونی در روستای «سنجدک» و یک منزل مسکونی در روستای «داغی» را تخریب کرد.

«حسن اعمی بندقرایی» افزود: تاکنون پنج مسیر روستایی عمده در شهرستان کوهستانی کوهسرخ با تلاش مردمی برف روبی و بازگشایی شده است و تلاش برای بازگشایی راه روستایی «کلاته تیمور» ادامه دارد.

وی به پراکندگی جمعیتی و روستا‌های کوهسرخ اشاره و اظهار کرد: امکانات و ماشین آلات برف روبی و راهداری شهرستان با پراکندگی واحد‌های جمعیتی ما هیچ تناسبی ندارد و ناچاریم برای بازگشایی مسیر‌ها از امکانات مردمی کمک بگیریم.

اعمی بندقرایی گفت: اداره کل راهداری خراسان رضوی در این خصوص باید پاسخگو باشد.

«ریوش»، مرکز شهرستان کوهسرخ با ۲۸ روستا و حدود ۲۹ هزار نفر جمعیت در ۲۲۲ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.