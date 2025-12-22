جان دوباره دریاچه مهارلو

پس از سال‌ها خشکسالی، بارش‌های اخیر باعث آبگیری دوباره‌ی دریاچه مهارلو در نزدیکی شیراز شد. با ورود آب، بخش‌های وسیعی از بستر خشک دریاچه پوشیده شد و پرندگان مهاجر بار دیگر در این منطقه دیده شدند. هم‌زمان، سطح دریاچه نشانه‌هایی از آلودگی گسترده را نشان می‌دهد. کف‌های متراکم و بافت غیرطبیعی آب در اطراف دریاچه قابل مشاهده است. رودخانه خشک، که در سال‌های گذشته مسیر انتقال فاضلاب شهری شیراز بوده، اکنون با جریان آب بارندگی به‌طور مستقیم به مهارلو متصل شده است. ورود این جریان، ترکیبی از آب باران و پساب انباشته‌شده‌ی شهری را به دریاچه منتقل کرده و چهره‌ای متفاوت از آنچه به‌عنوان آبگیری دوباره شناخته می‌شود، شکل داده است. بازگشت آب و گسترش آلودگی در یک پهنه‌ی واحد را نشان می‌دهد