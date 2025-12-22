پخش زنده
معابر روستای قاضی اخوی بخش سیمینه بوکان به طول بیش از چهار هزار متر آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، فرماندار بوکان از آغاز طرح آسفالتریزی معابر روستای قاضی اخوی از توابع بخش سیمینه این شهرستان خبر داد.
خشایار صنعتی افزود: این طرح که با حضور معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشدار سیمینه، مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورای بخش کلید خورد، شامل آسفالتریزی ۴۳۰۰ مترمربع از معابر این روستا به ضخامت ۵ سانتیمتر است.
وی تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز این طرح از محل منابع دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین شده و قیر مورد نیاز نیز به صورت رایگان از سهمیه سال ۱۴۰۴ تأمین میشود.
فرماندار بوکان با تأکید بر تداوم بدون وقفه طرحهای عمرانی روستایی، این اقدام را گامی در راستای بهبود دسترسی، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تحقق توسعه متوازن خدمات عمرانی عنوان کرد.