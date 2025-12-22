با دستگیری دو متخلف شکار در ماهان کرمان ۲۷ گنجشک، ۲ قطعه کبوتر وحشی و ۲ یاکریم وحشی کشف شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان گفت: در پی اجرای گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست بخش ماهان، ۲۷ قطعه گنجشک، ۲ قطعه کبوتر وحشی و ۲یاکریم وحشی از دو شکارچی متخلف کشف و از متخلفان یک قبضه سلاح پنج‌تیر و دو قبضه سلاح بادی بدست آمد.

امیر حمزه درخشانی اضافه کرد: پرندگان کشف‌شده برای بررسی وضعیت و اقدامات لازم به اداره محیط‌زیست منتقل شدند و پرونده متهمان به مرجع قضایی ارجاع شد.