رئیس دیوان عالی کشور گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند که همه درخواست‌های اعاده دادرسی، رد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور ابتدا از روند بلند مدت رسیدگی به پرونده چای دبش در دیوان عالی کشور سخن گفت.

رئیس دیوان عالی کشور سپس از اتمام رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، در هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین برای بازداشت آنها صادر شده است.

وی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.

دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتر از گذشته، ادامه کار دهد.