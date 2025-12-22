رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس کالا با کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، کاهش هزینه مبادله و حذف رانت، بستر توسعه بازار نقره و مس و تأمین مالی تولید را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الله صیدی در آیین افتتاح نخستین پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه گذاری نقره در بورس با اشاره به کارکرد‌های بورس کالا در اقتصاد کشور اظهار کرد: بورس کالا علاوه بر اصلاح کیفیت کالا و اصلاح قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان یعنی کاهش هزینه مبادله را محقق می‌کند. طبیعی است که با توسعه بورس کالا، ذی‌نفعان نامشروع ناراضی شوند، چراکه منافع نادرست آنها از بین می‌رود.

وی افزود: واقعیت این است که معاملات در بورس کالا در بستری منصفانه‌تر انجام می‌شود و بورس کالا یکی از ابزار‌های مهم اقتصادی در بسیاری از کشورهاست. برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، بورس کالا قیمت‌گذاری نمی‌کند، بلکه این سازوکار عرضه و تقاضاست که منجر به کشف قیمت می‌شود و متأسفانه گاهی گزارش‌های اشتباه در این زمینه منتشر می‌شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به ظرفیت‌های بازار نقره گفت: بازار نقره جای کار زیادی دارد و حتی در برخی موارد نسبت به طلا مزیت‌هایی دارد. فلز نقره در صنایع مختلف به‌ویژه تجهیزات پزشکی و درمانی کاربرد گسترده‌ای دارد و همین موضوع باعث شکل‌گیری بازار مصرف بزرگ و تقاضای قابل توجه برای ذخیره‌سازی این فلز شده است.

صیدی ادامه داد: در شرایط فعلی، بازار نقره در مسیر توسعه قرار دارد و حتی ممکن است مس از نقره هم جذاب‌تر شود. مس فلزی است که عملاً جایگزین ندارد و در سطح جهانی با بازار بسیار داغی روبه‌روست. هرچه فناوری پیشرفت می‌کند، مصارف مس نیز افزایش می‌یابد و بورس کالا می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی پررنگ‌تری داشته باشد.

وی با اشاره به جلسات مستمر با بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از محور‌های اصلی این جلسات، رسیدن به یک نتیجه عملیاتی برای راه‌اندازی ابزار‌های ارزی متصل به کالا است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. این ابزار‌ها می‌تواند به توسعه بازار‌های مالی و کالایی و همچنین تأمین مالی تولید کمک کند.

رئیس سازمان بورس همچنین از پیگیری پروژه مولدسازی دارایی‌ها خبر داد و گفت: یکی از ویژگی‌های بازار‌های مالی این است که می‌توان از دارایی‌هایی مانند ذخایر شمش طلا و نقره، ارزش افزوده و کارکرد‌های جدید مالی خلق کرد و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

صیدی ابراز امیدواری کرد: به‌زودی شاهد راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه نقره باشیم و کشور نه‌تنها واردکننده نقره، بلکه به صادرکننده این فلز نیز تبدیل شود.

وی در پایان با اشاره به نشست‌های برگزارشده با بورس‌های منطقه‌ای گفت: حتی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، بورس کالا یکی از زمینه‌های مهم همکاری است، چراکه کالا‌های استاندارد برای همه کشور‌ها قابل فهم و شناخته‌شده هستند. امیدوارم با توسعه بازار کالا و ابزار‌های مشتقه مرتبط، شاهد بهبود فضای اقتصادی کشور باشیم