به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام (ره) رباط سنگ گفت : به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، ۵۰۰ بسته میوه ، تنقلات و شیرینی به ارزش یک میلیارد ۲۵۰ میلیون ریال میان افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر رباط سنگ در دو بخش رخ و کدکن تربت حیدریه توزیع شد.



رضا محمد زاده افزود: این بسته‌های کمک معیشتی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و با کمک خيران منطقه تهیه شد و به صورت مستقیم در اختیار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) دو بخش رخ و کدکن که مشمول حمایت این نهاد مردمی هستند قرار گرفت.





