با آغاز فعالیت خیریهای در دولت آباد زمینه کمک بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای تهیه تجهیزات پزشکی ویژه بیماران سخت درمان و سرطانی در برخوار فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل خیریه حجت بن الحسن علیه السلام دولت آباد گفت: با حمایت خیران بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای تهیه تجهیزات پزشکی تامین شده و تاکنون ۲۷ پرونده پزشکی تشکیل شده است.
محسن داوری افزود: گروه پزشکی شامل پزشک، پیرا پزشک، پرستار و روانشناسان داوطلب ارائه خدمات درمانی به بیماران هستند که در منازل و به صورت رایگان خدمات ارائه میدهند.
مدیرعامل خیریه حجت بن الحسن علیه السلام دولت آباد گفت: در کنار خدمات پزشکی، شناسایی و حمایت از دانش آموزان جامانده از تحصیل از دیگر برنامههای خیریه حجت بن الحسن (ع) دولت آباد است که با کمک معلمان و فعالان فرهنگی درجریان است.