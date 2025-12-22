به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل خیریه حجت بن الحسن علیه السلام دولت آباد گفت: با حمایت خیران بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای تهیه تجهیزات پزشکی تامین شده و تاکنون ۲۷ پرونده پزشکی تشکیل شده است.

محسن داوری افزود: گروه پزشکی شامل پزشک، پیرا پزشک، پرستار و روانشناسان داوطلب ارائه خدمات درمانی به بیماران هستند که در منازل و به صورت رایگان خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرعامل خیریه حجت بن الحسن علیه السلام دولت آباد گفت: در کنار خدمات پزشکی، شناسایی و حمایت از دانش آموزان جامانده از تحصیل از دیگر برنامه‌های خیریه حجت بن الحسن (ع) دولت آباد است که با کمک معلمان و فعالان فرهنگی درجریان است.