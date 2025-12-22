پخش زنده
استاندار ایلام از آغاز اجرای طرحهای زیرساختی مرز چیلات با اعتبار یکصد میلیارد تومان خبر داد و گفت: برای تسریع و هماهنگی در اجرای این طرح ها، دو کمیته تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در جلسه بررسی زیرساختهای مرزی چیلات اظهار داشت: طرحهای زیرساختی مرز چیلات با اعتبار یکصد میلیارد تومان آغاز شده و در همین راستا دو کمیته تخصصی عمرانی و اقتصادی در سطح استان تشکیل شده است.
وی افزود: در حوزههای آبرسانی، برقرسانی و گازرسانی، پیمانکاران مشخص شدهاند و اقدامات اجرایی در حال پیگیری است، همچنین طرح جامع پایانه مرزی چیلات با افق صدساله در حال طراحی بوده و این پروژه بهصورت مستمر و با جدیت دنبال میشود.
استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت این طرح بیان کرد: طرح جامع پایانه مرزی چیلات با رویکردی بلندمدت در دستور کار قرار دارد و در آن بخشهای مختلفی از جمله محوطه مسافری، محوطه تجاری، منطقه نمایشگاهی و منطقه گردشگری پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در توسعه مرزی و اقتصادی منطقه خواهد داشت.
سایر مسئولان حاضر در این نشست نیز بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات زیرساختی بهمنظور رونق شهرستان دهلران و توسعه استان ایلام تأکید کردند.