بانک زیستی ملی بافت مغز ایران با همکاری مشترک ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه علوم پزشکی ایران ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با هدف ایجاد و استقرار بانک زیستی ملی بافت مغز ایران، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه علوم پزشکی ایران تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضا و مبادله کردند.
این تفاهمنامه مشترک همکاری، در مراسمی توسط عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و نادر توکلی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران به امضا رسید.
«بانک زیستی ملی بافت مغز ایران» به عنوان زیرساخت استاندارد و مرجع ملی برای گردآوری و تقویت زیستبوم، تولید دانش، توسعه فناوری و تجاریسازی، توانمندسازی شبکه ملی پزوهش و نواوری و نیز تکمیل زنجیره علم تا فناوری با حمایت و همکاری مشترک این دو نهاد علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی ایجاد میشود.
براساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه طراحی، استانداردسازی، تجهیز و استقرار مرکز تخصصی بیوبانک ملی بافت مغز ایران به منظور گردآوری، پردازش، ذخیره سازی و نگهداری استاندارد نمونههای بافت مغزی همراه با دادههای کلینیکی با قابلیت ارائه خدمات تخصصی در سطح ملی برای پشتیبانی از پژوهشها و توسعه فناوری و برنامه کلان سلامت مغز با یکدیگر همکاری میکنند.