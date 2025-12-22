به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در رقابت‌های لیگ انفرادی کیک‌بوکسینگ و در رده سنی نونهالان، امیرحسین احمدی، ماهان قلی‌پور، بنیامین صالحی‌نیا، حسین صابری، محمدحسین سعادتمند، مصطفی قهرمانی، محمد طا‌ها کلانتری و ابوالفضل چراغی موفق شدند عناوین نخست رده‌های مختلف را از آن خود کنند.

همچنین در رده سنی نوجوانان، امیرمحمدی مداحی، محمد عرفان سعادتی، سیدمحمدمهدی مرتضوی، محمد سبحان امجدیان، محمد زکریا موسوی، آرمین مرادی، محمد محسن غلامی رکن‌آبادی، امیرعباس طایی و امیرمهدی عبدی در صدر رده‌های مختلف قرار گرفتند.

این رقابت‌ها با حضور حدود ۱۶۰ شرکت‌کننده و به همت هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی، در خانه رزمی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قم برگزار شد.