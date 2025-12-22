پخش زنده
امروز: -
هفته دوم لیگ انفرادی کیکبوکسینگ در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان با معرفی برترینهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در رقابتهای لیگ انفرادی کیکبوکسینگ و در رده سنی نونهالان، امیرحسین احمدی، ماهان قلیپور، بنیامین صالحینیا، حسین صابری، محمدحسین سعادتمند، مصطفی قهرمانی، محمد طاها کلانتری و ابوالفضل چراغی موفق شدند عناوین نخست ردههای مختلف را از آن خود کنند.
همچنین در رده سنی نوجوانان، امیرمحمدی مداحی، محمد عرفان سعادتی، سیدمحمدمهدی مرتضوی، محمد سبحان امجدیان، محمد زکریا موسوی، آرمین مرادی، محمد محسن غلامی رکنآبادی، امیرعباس طایی و امیرمهدی عبدی در صدر ردههای مختلف قرار گرفتند.