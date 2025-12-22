پخش زنده
در جلسه ستاد مراسم یومالله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر اجرای برنامههای فرهنگی بهصورت قرارگاهی، میدانی و مردممحور و لزوم انسجام رسانهای تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در جلسه ستاد مراسم یومالله ۹ دی و سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی براجرای مناسبتها ملی مبتنی بر کار قرارگاهی، میدانی و مردم محور تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی اثرگذاری در رفتار، اندیشه و سبک زندگی از شاخصه های یک کار گارهی دانست و گفت: این نگاه باید به عنوان یک راهبرد اساسی به همه فعالیتهای فرهنگی و مناسبتی تسری پیدا کند.
امام جمعه زنجان مناسبتهایی همچون یوم الله نهم دی و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را فرصتی مغتنم برای تبیین جهاد فرهنگی برشمرد.
نماینده ولی فقیه در استان باتاکید بر لزوم هماهنگی رسانهای و محتوایی در مناسبتهای مختلف گفت: در شرایطی که با بمباران گسترده رسانهای داخلی و خارجی مواجه هستیم، کار منسجم راسانه ای یکی از مهترین ضرورت هاست.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی باتبیین نقش فعالان رسانهای، هنری و فضای مجازی، کنشگران این حوزهها در حکم نیروهای پیشرو برای یک اقدام میدانی دانست.
نماینده ولیفقیه در استان میدان اصلی کار فرهنگی در را محلهها، مساجد، مدارس و دانشگاهها خواند افزود: تا زمانی که این فضاها دیده نشوند و نقش محوری پیدا نکنند، مردم احساس مشارکت و تشخص نخواهند کرد.
حجت الاسلام ناصررییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم در این جلسه ازمتولیان امر خواست برای تدوین برنامه منسجم و مردم محور ، برنامه های عملیاتی وقراگاهی خود را ارائه کنند.