اصفهان قهرمان کاراته بخش آقایان در سبک ذن کیوکوشین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ بیش از ۵۰ کاراته کار از ۱۵ استان در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دراصفهان به رقابت پرداختند که در پایان این رقابتها اصفهان قهرمان شد و تیمهای تهران و لرستان هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
این رقابتها بر نخستین بار در بخش باشگاههایی و سوپر فایت برگزار شد که از دوره قبلی این رقابتها از سطح بالایی برخوردار بود.
ذن کیوکوشین یکی سبکی زیبا و پرهیجان کاراته محسوب میشود که موفقیت در آن فاکتورهای مهمی از جمله قدرت بدنی زیاد، اعتناد بع نفس، ذهن خلاق، سرعت و دقت کافی لازم دارد.
برترینهای این مسابقات با حضور در تیمهای ملی ردههای سنی مختلف راهی رقابتهای بین الملی خواهند شد.