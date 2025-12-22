به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان، در این مراسم با تأکید بر اینکه توسعه از «سؤال پرسیدن» آغاز می‌شود نه از حفظ کردن، گفت: هنر آموزش‌وپرورش و معلمان این است که به دانش‌آموزان چگونه پرسیدن را بیاموزند.

هادی حق‌شناس با اشاره به تحولات دنیای امروز و نقش هوش مصنوعی تصریح کرد: در جهان جدید، حفظ کردن مزیت نیست؛ بلکه توانایی تحلیل، تفکر و طرح سؤال درست اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به فرهنگ ایرانی و تقارن این مراسم با شب یلدا، عبور از تاریکی به روشنایی را نماد خرد، عقلانیت و علم دانست.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش‌وپرورش گیلان، در این آیین با تأکید بر اینکه اختتامیه هفته پژوهش در حقیقت نقطه شروع حرکت علمی است، گفت: پژوهش از «چرایی» آغاز می‌شود و پژوهش‌سرا‌ها نماد تحقق عدالت آموزشی‌اند؛ چرا که امکان دسترسی برابر دانش‌آموزان به امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت حرکت از آموزش مبتنی بر سخنرانی به سمت یادگیری تعاملی؛ نقش معلم را از انتقال‌دهنده صرف دانش به تسهیل‌گر یادگیری ارتقا داده و بر نگاه فناورانه و نوآورانه در آموزش‌وپرورش تأکید کرد.

بخش ویژه این آیین، به تجلیل از یکی از مفاخر علمی کشور اختصاص داشت.، پروفسور علی درویش‌زاده، پدر علم زمین‌شناسی ایران، متولد شهرستان بندرانزلی.

این استاد برجسته کشور با مرور مسیر علمی خود از مدارس بندرانزلی تا دانشگاه تهران و مراکز علمی بین‌المللی، علاقه به آموزش، پشتکار و تلاش مستمر را رمز موفقیت دانست و بر نقش پژوهش در ساخت آینده علمی کشور تأکید کرد.

در بخش پایانی آیین اختتامیه هفته پژوهش آموزش‌وپرورش شهرستان بندرانزلی.

با حضور استاندار گیلان، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از مقام‌آوران حوزه پژوهش بندرانزلی در میان دبیران، آموزگاران و دانش‌آموزان تجلیل شد.