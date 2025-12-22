پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز رسمی استقرار سامانه یکپارچه و متمرکز نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی در مراکز درمانی دولتی سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عسکری اظهار کرد: از امروز، سامانه ملی و متمرکز نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی حوزه سلامت بهصورت رسمی آغاز به کار کرده است. این سامانه با هدف ساماندهی، شفافسازی و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی (سطح ۲ و ۳ خدمات درمانی) راهاندازی شده است.
وی با اشاره به حجم بالای مراجعات درمانی در کشور افزود: بر اساس بررسیهای آماری انجامشده در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ میلیون مورد بستری در بیمارستانهای دولتی ثبت شده است، در حالی که تعداد خدمات سرپایی و ویزیت در مراکز درمانی دولتی از ۹۰ میلیون مورد فراتر رفته و با احتساب خدمات کلینیکی، این عدد به حدود ۲۰۰ میلیون مراجعه در سال میرسد. بدیهی است مدیریت چنین حجمی از خدمات بدون یک نظام یکپارچه و هوشمند، منجر به بینظمی، عدم شفافیت و نارضایتی مردم خواهد شد.
عسکری تأکید کرد: راهاندازی این سامانه ملی، اقدامی اساسی در جهت نظمبخشی به ارائه خدمات سرپایی، تسهیل دسترسی مردم، کاهش مراجعات غیرضروری حضوری و ایجاد امکان پایش و سیاستگذاری دقیقتر برای مدیران نظام سلامت است. از این پس، شهروندان در هر نقطه از کشور میتوانند بهصورت متمرکز، نوبت پزشکان متخصص و فوقتخصص مراکز درمانی دولتی را دریافت کنند.
وی افزود: به عنوان نمونه، فردی که در شهرستان داراب استان فارس سکونت دارد، میتواند از طریق این سامانه برای دریافت نوبت از پزشک متخصص در بیمارستان شفا یحیاییان تهران بهعنوان قطب ارتوپدی کشور اقدام کند. این سامانه امکان انتخاب پزشک، تخصص، محل ارائه خدمت و زمان مراجعه را متناسب با شرایط فرد فراهم میکند.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با اشاره به ماهیت غیر اورژانسی خدمات سرپایی گفت: همانند سایر کشورهای دنیا، بخشی از خدمات ویزیتی که فوریت ندارند، در قالب صف انتظار ارائه میشوند و این موضوع خللی در سلامت مردم ایجاد نمیکند، بلکه منجر به نظم، عدالت و شفافیت بیشتر در ارائه خدمات میشود.
وی هدفگذاری وزارت بهداشت را دستیابی به پوشش ۶۰ درصدی نوبتدهی الکترونیک خدمات سرپایی مراکز دولتی تا پایان سال جاری عنوان کرد و افزود: تأکید ما بر ۱۰۰ درصدی شدن نیست، چراکه همواره باید سهمی برای مراجعات حضوری، تماسهای تلفنی، خدمات اورژانسی و افرادی که دسترسی یا توان استفاده از اینترنت ندارند، در نظر گرفته شود. به همین منظور، حدود ۲۰ درصد ظرفیت مراکز برای این گروهها محفوظ خواهد ماند و هیچگونه اجبار در استفاده از سامانه اعمال نخواهد شد.
عسکری با اشاره به توسعه خدمات نوین سلامت خاطرنشان کرد: در ادامه، ارائه برخی خدمات در قالب «دوراپزشکی» نیز در دستور کار قرار دارد؛ بهگونهای که برای برخی بیماران مزمن مانند بیماران دیابتی یا افرادی که صرفاً نیاز به پایش و تنظیم دارو دارند، مراجعه حضوری الزامی نباشد. آییننامه این خدمات در ماههای گذشته ابلاغ شده و زیرساختهای فناورانه آن توسط شرکتهای دانشبنیان در حال توسعه است.
وی در خصوص آمادگی زیرساختهای فنی گفت: با توجه به اجرای موفق نسخهنویسی الکترونیک در کشور، زیرساختهای لازم برای استقرار این سامانه نیز فراهم شده است. البته با توجه به پوشش بیش از ۶۷۸ مرکز دانشگاهی و بیمارستان دولتی، ممکن است در ابتدای مسیر چالشهایی وجود داشته باشد که با صبوری مردم و پیگیری مستمر، بهسرعت برطرف خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت تأکید کرد: هدف این سامانه صرفاً انتقال صف نوبتدهی از حالت حضوری به مجازی نیست، بلکه ایجاد یک نظام شفاف، استاندارد و قابل پایش است تا ارائهدهندگان خدمت منظمتر عمل کنند و سیاستگذاران نیز بتوانند بر اساس نیاز واقعی مردم، ظرفیتها را بهدرستی مدیریت کنند.
وی گفت: این سامانه هماکنون تمامی مراکز دانشگاهی ارائهدهنده خدمات سرپایی تخصصی و فوقتخصصی، شامل حدود ۶۷۸ بیمارستان و نیز تمامی کلینیک دولتی کشور را پوشش میدهد و در آینده، مراکز دیگری از جمله بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی نیز به آن متصل خواهند شد.
عسکری گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه ملی نوبتدهی الکترونیک به نشانی nobat.behdasht.gov.ir نسبت به دریافت نوبت پزشک، تخصص، محل خدمت و زمان مراجعه اقدام کنند.