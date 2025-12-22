به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات موتور سواری هارد اندرو قهرمانی کشور در چهار بخش نوجوانان، بانوان، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای به میزبانی استان کرمانشاه و در دهکده المپیک این شهر برگزار شد که در این مسابقات حدود ۸۰ ورزشکار از سراسر ایران شرکت داشتند.

درپایان این رقابت ها، دانیال رسولی نماینده کردستان موفق شد عنوان نایب قهرمانی و نشان ارزشمند نقره را برای استان کسب کند.