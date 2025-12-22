آیت‌الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، فرماندار، شهردار و مسئولان فرهنگی از امیرهادی بایرامی که مقام اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم در کشور اندونزی را کسب کرده بود، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، نابغه قرآنی اردبیلی، امیرهادی بایرامی که رتبه اول مسابقات بین‌المللی حفظ قرآن کریم نابینایان کشور اندونزی را کسب کرده بود در فرودگاه اردبیل مورد استقبال مسئولان و قرآن دوستان استان اردبیل قرار گرفت.

امیرهادی بایرامی در آذرماه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی حفظ کل قرآن کریم در کشور اندونزی رتبه اول مسابقات را از آن خود کرد.

وی حفظ قرآن کریم را از پنج سالگی شروع و با حفظ پنج جزء عزم خود را جزم کرد تا حافظ کل قرآن کریم شود، امیرهادی بایرامی در هشت سالگی با همت و تلاش خود و پدر و مادرش توانست کل قرآن کریم را حفظ کند.

مسابقات بین‌المللی حفظ کل قرآن کریم نابینایان هر سال به همت جمعیت «الحفاظ و القرآء» وابسته به سازمان اسلامی نهضت العلماء اندونزی در ۲ رشته تلاوت و حفظ ۳۰ جزء قرآن کریم ویژه آقایان برگزار می‌شود.

این مسابقات با حضور قاریانی از کشور‌های عضو سازمان آسه‌آن (کشور‌های جنوب شرق آسیا) از سوی این سازمان به میزبانی کشور اندونزی برگزار می‌شود.