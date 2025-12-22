پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان خواستار بسیج همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای تقویت زیرساختها و تأمین رفاه و آسایش زائران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت خدمترسانی مطلوب و تماموقت به زائران سالگرد شهید سلیمانی، خواستار بسیج همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای تقویت زیرساختها و تأمین رفاه و آسایش زائران شد.
مرضیه مهدوی، در جلسه کمیته پشتیبانی و هماهنگی ستاد مکتب شهید سلیمانی گفت: خدمت به زائران تنها یک فعالیت اداری یا ستادی نیست، بلکه رسالتی دلی و مردمی است و تمامی دستگاههای اجرایی و ستادهای مردمی باید با بهکارگیری همه ظرفیتهای خود، در جهت تأمین آسایش و رفاه زائران تلاش کنند.
وی افزود: وظیفه ما تقویت زیرساختها بهگونهای است که کوچکترین خللی در روند خدمترسانی به این میهمانان ایجاد نشود.