اتحادیه جهانی کشتی در پستی نوشت: برنده جایزه مسلطترین کشتیگیر فرنگی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۵ سعید اسماعیلی است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما اتحادیه جهانی در ادامه آورده است: در کارزار سال ۲۰۲۵ که بدون نقص بود، فصل سعید اسماعیلی بیعیبونقص سپری شد؛ جایی که او با فصلی مملو از عناوین، جایگاه خود را در میان برترین کشتیگیران این رشته تثبیت کرد.
او با انباشتن نشان های طلای رقابتهای قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، فصل را با رتبه شماره یک جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم به پایان رساند.
اسماعیلی در این سال به درصد پیروزی ۱۰۰ درصد دست یافت و هر ۱۱ مبارزه خود را با اقتدار به پیروزی رساند؛ بهطوری که ۸ پیروزی بدون دادن امتیاز و ۷ برد با ضربه فنی به ثبت رساند.
در میان این پیروزیها، دو برد ۹ بر صفر مقابل قهرمانان جهان آیتجان خالمخانوف (ازبکستان) و سباستین ناد (صربستان) نیز دیده میشود.
دارنده مدال طلای المپیک همچنین دو پیروزی مقابل حسرت جعفرف (جمهوری آذربایجان)، دارنده مدال برنز المپیک پاریس ۲۰۲۴، به دست آورد؛ یکی در فینال مسابقات جهانی و دیگری در دیدار فینال بازیهای اسلامی برای کسب مدال طلا؛ جایی که او در لحظات پایانی زمان، با اجرای فن چهارامتیازی، عنوان قهرمانی را از رقیب اصلی خود گرفت.