معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان گفت: کمبود فضای مناسب، یکی از چالش‌های اصلی در ارائه خدمات قضایی و رسیدگی به پرونده‌های صلح است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح در جنوب استان گفت: به جز حوزه قضایی رودبار جنوب، در سایر شهرستان‌ها، به‌ویژه دادگستری جیرفت، مشکلاتی جدی وجود دارد.

محمدباقر اسلامی در سی و سومین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان افزود: ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح این حوزه قضایی بسیار بالا و تقریباً سرسام‌آور است؛ به طوری که هر شعبه دادگاه صلح در جیرفت حدود ۴۰۰ پرونده ورودی دارد.

وی با تأکید بر کمبود شدید فضای فیزیکی در این حوزه، ادامه داد: کمبود فضای مناسب، یکی از چالش‌های اصلی در ارائه خدمات قضایی و رسیدگی به پرونده‌های صلح است و نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات فوری برای بهبود شرایط هستیم.