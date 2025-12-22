پخش زنده
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان گفت: کمبود فضای مناسب، یکی از چالشهای اصلی در ارائه خدمات قضایی و رسیدگی به پروندههای صلح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به افزایش ورودی پروندهها در دادگاههای صلح در جنوب استان گفت: به جز حوزه قضایی رودبار جنوب، در سایر شهرستانها، بهویژه دادگستری جیرفت، مشکلاتی جدی وجود دارد.
محمدباقر اسلامی در سی و سومین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان افزود: ورودی پروندهها در دادگاههای صلح این حوزه قضایی بسیار بالا و تقریباً سرسامآور است؛ به طوری که هر شعبه دادگاه صلح در جیرفت حدود ۴۰۰ پرونده ورودی دارد.
وی با تأکید بر کمبود شدید فضای فیزیکی در این حوزه، ادامه داد: کمبود فضای مناسب، یکی از چالشهای اصلی در ارائه خدمات قضایی و رسیدگی به پروندههای صلح است و نیازمند برنامهریزی و اقدامات فوری برای بهبود شرایط هستیم.