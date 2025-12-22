پخش زنده
بعضی رسانههای فرانسوی ابراز تمایل مکرون برای گفتوگو با پوتین را نشانه دیگری از منزوی بودن اروپا دانستهاند. رئیس جمهور فرانسه بعد از نشست بروکسل به خبرنگاران گفته بود ما را از مذاکرات با روسیه کنار زدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در آستانه پنجمین سال جنگ، که اوکراین یک پنجم خاکش را از دست داده و ارتش روسیه به دروازه اروپا رسیده، مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: آمریکا ما را کنار گذاشته؛ باید دوباره سراغ پوتین برویم. او بعد از نشست سران اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: به نظر من، گفتگوی دوباره با ولادیمیر پوتین مفید است. همین الان هم میبینیم بعضیها در حال گفتوگو با پوتیناند. از سرگیری گفتگوی درست اروپا و اوکراین با روسیه، منافعی دارد. اگر نه، مجبوریم با واسطهها حرف بزنیم؛ همانهایی که به تنهایی میروند و با روسیه مذاکره میکنند.
بعد از صحبتهای مکرون در حاشیه نشست بروکسل، سخنگوی رئیس جمهور روسیه هم گفت: آماده گفتوگو هستیم. اوکراین یکی از دو محور نشست سران اروپا بود.
ون درلاین - رئیس کمیسیون اروپایی - هشدار داده بود: اروپا باید تامین امنیت خودش را به عهده بگیرد، این یک گزینه نیست، یک ضرورت است. ما میدانیم با تهدیدهایی رو به رو میشویم. باید آماده باشیم.
سران اروپا قرار بود، رای گیری کنند و داراییهایی روسیه را که توقیف کردهاند، برای تامین هزینه جنگ، به اوکراین بدهند. اما جرجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، پیشاپیش هشدار داد و گفت: ایتالیا تصمیم گرفت حمایتش را از غصب داراییهای روسیه پس بگیرد. تاکید میکنم باید پیامدها و خطرهای زیاد غصب داراییهای روسیه کاملا بررسی و روشن شود.
نشریه لوفیگارو نوشته: نشست اضطراری اروپا برای کمک به اوکراین، در برابر نگاه تحقیرآمیز واشنگتن، مسکو و پکن! برگزار شد. این نشریه مشهور فرانسوی نوشته: دیگر غرب وجود ندارد و اروپای منزوی، به زحمت میخواهد در برابر دشمنان قدرتمند، راهبردی انتخاب کند.