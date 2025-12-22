طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حراج سکه روز چهارشنبه هفته جاری با عرضه سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار داشت: سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۴ روز چهارشنبه هفته جاری در قالب حراج رسمی عرضه خواهند شد.

اصغر بالسینی با اشاره به آغاز تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده شهریور ماه با سررسید ۳۰ آذر گفت: از روز گذشته فرآیند تحویل این سکه‌ها آغاز شده است و در مجموع ۴۶۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش به خریداران تحویل داده می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تاکنون بیش از ۷۸۰ هزار سکه در قالب طرح‌های پیش‌فروش و حراج‌های مرکز مبادله ارز و طلا به بازار عرضه شده است.

به گفته اصغر بالسینی،، عملیات واریز وجوه مربوط به حراج اخیر نیز از فردا آغاز خواهد شد و متقاضیان می‌توانند طبق روال، وجه خود را پرداخت و سکه‌های خریداری‌شده را دریافت کنند.

این مقام مسئول، هدف از این اقدامات را تقویت شفافیت و انضباط در بازار سکه و پاسخ به تقاضای واقعی مردم دانست و تأکید کرد: عرضه‌های جدید بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده ادامه خواهد یافت.