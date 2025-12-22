پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد : به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده کوچههای شمالی و جنوبی بلوار شهید رجایی(دهمجنون) فرداسهشنبه قطع میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه اعلام کرد : به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده کوچههای شمالی و جنوبی بلوار شهید رجایی(دهمجنون) تا چال بزگیرها در روز سهشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ قطع میشود واحتمال قطع یا افتفشار گاز در محدوده مسیر نفت نیز وجود دارد.
ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی مشترکان ساکن در این منطقه، تقاضا میشود از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری گردد.