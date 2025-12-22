به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در پی تیراندازی هوایی در مراسم فاتحه‌خوانی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۱۰ نفر از عاملان تیراندازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در این ارتباط از متهمان دو قبضه سلاح گرم و تعدادی فشنگ کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

سرهنگ خوشناموند با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس از انتشار و بازنشر تصاویر و فیلم‌های مربوط به چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی خودداری کنند.