به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین کاردار، متصدی شبیه‌ساز پل فرماندهی کشتی دریا این شرکت دانش‌بنیان در تشریح جزئیات این محصول فناورانه گفت: این سامانه برای آموزش دریانوردی در دو حوزه تجاری و نظامی طراحی شده و توانایی بازآفرینی محیط‌های گوناگون دریایی را دارد.

به گفته‌ وی تاکنون ۱۴ پروژه موفق با استفاده از این فناوری اجرا شده است و برنامه‌ریزی برای افزودن ۳۰۰ شناور دیگر نیز در دست انجام است.

کاردار با مرور سابقه‌ اجرای پروژه افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴، تجهیزات این شبیه‌ساز در چهار مدرسه‌ دریایی در خرمشهر، بندرعباس، چابهار و بندرترکمن نصب شد. همچنین دو نمونه نظامی در بندرعباس و بوشهر، مجهز به نسخه جنگی و اتاق عملیات (CIC)، برای ارتش اجرا شد.

وی درباره‌ کاربرد این فناوری گفت: عملکرد سامانه همانند یک آموزشگاه رانندگی است؛ با این تفاوت که در حوزه دریایی، کاربران تا ۹۰درصد آموزش‌های لازم را در محیط شبیه‌سازی‌شده فرا می‌گیرند و سپس در شرایط واقعی به کار می‌بندند.

به گفته این فعال فناور، مشتریان هدف این شبیه‌ساز، شامل نهادهای نظامی، وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علوم و فنون دریایی معرفی شده‌اند. دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند از مراحل پایه با این سیستم آموزش ببینند و سپس در فضای واقعی کشتی تجربه کسب کنند.

کاردار درباره پروژه‌های اجرا شده در سال جاری و قیمت محصول اظهار داشت : در سال جاری نیز ۴ پروژه جدید در بندرعباس و بوشهر نصب و راه‌اندازی شده است. قیمت تمام‌شده این شبیه‌ساز حدود یک‌سوم نمونه خارجی است و متناسب با نوع و زاویه دید (۱۸۰ تا ۲۷۰ درجه) طبق سفارش مشتری طراحی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این سیستم علاوه بر پل فرماندهی، قابلیت توسعه به بخش‌هایی مانند شبیه‌ساز موتورخانه، عملیات بارگیری مایعات و کارگاه هندلینگ کالا را دارد و به‌زودی در مراکز آموزشی بیشتری مستقر خواهد شد.