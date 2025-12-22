پخش زنده
اکران ۲۹ فیلم بلند، نیمه بلند و کوتاه نوزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت از امروز در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء رشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ دبیر نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت در گیلان، با اشاره به اینکه این رویداد از امروز تا سوم دی، با برگزاری فیلمهای مستند ایرانی برگزار خواهد شد گفت: این فیلمها در دو سانس ۱۶ و ۱۸، در سالن مجتمع فرهنگی هنری خاتمالانبیاء رشت برای علاقهمندان به سینمای مستند اکران خواهد شد.
علی ارکیان با بیان اینکه در این رویداد، ۲۹ فیلم کوتاه، نیمهبلند و بلند مستند به نمایش درخواهد آمد که منتخبی از آثار شاخص جشنواره بودند افزود: پس از اکران هر سانس، مستندها با حضور کارشناسان حوزه سینما مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند و حضور در تمامی اکرانها برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
وی با اشاره به اسامی آثار منتخب نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت برای اکران در رشت گفت: «بازی پرنده ها» به کارگردانی احسان صدیقی، «ابوالمشاغل» به کارگردانی هادی محمدینسب، «زندهگیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» به کارگردانی ابراهیم مرادی، «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی، «حلقه» به کارگردانی رایحه مظفریان، «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، «میناُو» به کارگردانی عارف حاتمی و «شناخت خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقیزاده از جمله آثار منتخب است.
به گفته وی، «برای ابراهیم» به کارگردانی علیمحمد صادقی، «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری، «بالهای آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلیپور، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» به کارگردانی سیدصادق کاظمی از دیگر آثار منتخب برای اکران در این جشنواره است.