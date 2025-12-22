زنی که با معرفی خود به‌عنوان فرد بانفوذ در بانک‌ها، بیش از ۱۵۰ نفر را فریب داده بود، به دام پلیس افتاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پلیس آگاهی از دستگیری زنی خبر داد که با معرفی خود به‌عنوان فردی بانفوذ در سیستم بانکی، به بهانه پرداخت وام از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

ماجرای این کلاهبرداری به ۹ ماه پیش بازمی‌گردد؛ زنی که خود را دارای نفوذ در شبکه بانکی معرفی می‌کرد، با وعده دریافت وام فوری از مردم مبالغی تحت عنوان «حق عضویت»، «پیش‌پرداخت» و «کارمزد» دریافت می‌کرد. وی در مواردی حتی با تهدید قربانیان تلاش داشت مانع افشای اقدامات خود شود.

بر اساس اعلام پلیس، این فرد تاکنون در استان‌های قزوین، زنجان، تهران و خوزستان به بیش از ۱۵۰ فقره کلاهبرداری دست زده و در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شهروندان اخاذی کرده است.

پلیس آگاهی در توصیه‌ای به شهروندان اعلام کرد: برای دریافت وام تنها به بانک‌های عامل مراجعه کنید و از اعتماد به افراد یا شرکت‌های واسطه خودداری نمایید. همچنین کسانی که با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند می‌توانند به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.