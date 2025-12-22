پخش زنده
نشست مشترک شورای اجتماعی و کارگاه اجتماعیفرهنگی استان مرکزی با محوریت آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی در جلسه مشترک شورای اجتماعی و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی که همراه با کارگاه اجتماعیفرهنگی با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای استانی برگزار شد، گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل حوزه آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد.
محمدامین باقری با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این جلسه بررسی موضوع طلاق بود، افزود: استان مرکزی در زمینه طلاق در میانه جدول کشوری قرار دارد و نسبت به سالهای گذشته وضعیت کمی بهبود یافته است.
باقری گفت: در این جلسه، کمیته تخصصی کنترل و کاهش طلاق وابسته به مرکز دیدهبان اجتماعی استان، برنامهها و اقدامات خود را در سه مرحله قبل و بعد ازدواج و موارد طلاق ارائه کرد.