کاهش ولادت و طلاق در استان بوشهر
مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر گفت: در ۸ ماه امسال ۷ هزار و ۷۷۱ واقعه ولادت در استان بوشهر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حیدر عمرانی در نشست با خبرنگاران افزود: در همین مدت هزار و ۳۹۲ مورد طلاق هم ثبت شده که ۸.۶ درصد کاهش دارد.
وی آمار ازدواج و وفات را در مدت هشت ماهه افزایشی دانست و گفت: ۳ هزار و ۶۵۳ مورد ازدواج و ۳ هزار و ۲۸ مورد وفات داشتیم که به ترتیب ۷/. و ۴.۲ درصد افزایش داشتند.
مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر در مورد فراوانی نام دختران و پسران هم گفت: بیشترین فراوانی نام برای دختران در هشت ماه نخست امسال، فاطمه، زهرا و نورا و برای پسران هم علی، حسین و آیهان بوده است.
وی در مورد کارتهای هوشمند ملی هم گفت: ۱۰ هزار کارت هوشمند ملی در دفاتر پیشخوان و در ادارههای ثبت احوال موجود است که مردم برای دریافت آنها اقدامی نکردهاند.
عمرانی در ادامه اظهار کرد: اگر مردم در خصوص مدارک هویتی، تغییر نام و یا دریافت شجرهنامه مشکلی دارند میتوانند به درگاه اینترنتی سهیم مراجعه کنند.