رئیس تعزیرات حکومتی دزفول گفت: رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی موجب مهر و موم یک واحد صنفی قصابی در این شهرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز حسن پور با تاکید بر اینکه رعایت نکات بهداشتی در واحدهای صنفی در زنجیره تولید، نگهداری و توزیع مواد غذایی نقش اساسی در پیشگیری از بروز بیماریها دارد و بر همه متصدیان لازم است که دستورالعملهای صادره را به نحوه احسن اجرا کنند، اظهار داشت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی دزفول با اداره دامپزشکی یک واحد صنفی قصابی شناسایی و مهر و موم شد.
وی افزود: این واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی مهر و موم و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
حسن پور تصریح کرد: با توجه به طرح نظارتی شب یلدا و جهت ارتقای سلامت سطح جامعه گشتهای نظارتی تعزیرات حکومتی با بازرسان بهداشت و دامپزشکی به صورت مستمر ادامه دارد.