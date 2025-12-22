به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در این دیدار سردار کریمی با اشاره به شرایط حساس مناطق مرزی عنوان کرد: مرز‌های جمهوری اسلامی ایران خط مقدم دفاع از استقلال تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور است و این امنیت پایدار با تلاش شبانه روزی رزمندگان نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی برقرار شده است.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف افزود : دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد تفرقه مذهبی امنیت و آرامش مردم را خدشه دار کنند.

در ادامه ملاقادر قادری امام جمعه پاوه گفت: مردم عزیز ما باید با هوشیاری مواظب دشمنان اسلام باشند که دشمنان بدنبال تفرقه بین مردم ما هستند و ما نباید از دشمنان غافل باشیم بخصوص این دشمن صهیونیستی که هر لحظه منتظر ضربه زدن به نظام اسلامی میباشد و ما باید با هوشیاری مثل همیشه آنها را شکست دهیم.

وی افزود: برای امنیت مردم و مملکت توجه به سه اصل رهبری نظام و مردم مهم است که ما سرباز و پاسدار این سه اصل در کشور هستیم.