گمرکات ایران و عراق توافق کردند تا با تعلیق سه‌ماهه اجرای کارنه‌تیر میان دو کشور، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم اقدام و با فراهم شدن شرایط، رویه کارنه‌تیر را برقرار نمایند.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، این تصمیم در دیدار هیئت گمرکی ایران به ریاست چنگیز خناری، مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران، با سپهبد سامی سودانی، مشاور نخست وزیر در امور گمرک و گذرگاه‌های مرزی عراق و رئیس کمیته ترانزیت و حمل و نقل عراق، حاصل شد.

بنابراین گزارش، پیش از این و همزمان با اجرایی شدن رویه کارنه‌تیر میان دو کشور بدلیل فراهم نبودن مقدمات و زیرساخت‌های لازم از سوی طرف عراقی مشکلاتی برای ارسال کالا‌های صادراتی ایران از مسیر عراق به کشور‌های همسایه به وجود آمده بود، که بدنبال آن و با رایزنی‌های سفیر ایران در عراق و جلسه گمرکات دو کشور پیاده‌سازی این رویه بعد از سه‌ماه و همزمان با فراهم شدن زیر‌ساخت‌ها اجرایی خواهد شد.

بنابراین گزارش، نشست دوجانبه و تخصصی کنوانسیون تیر و چگونگی صدور کارنه‌تیر بین ایران و عراق در بغداد برگزار و با توجه به پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص حل مشکل صادرات ایران به کشور‌های ثالث از طریق کشور عراق، این نشست بین گمرک و موسسه ضامن و با حضور نمایندگان اقتصادی و بازرگانی سفارت ایران در عراق با گمرک، حمل ونقل و موسسه ضامن عراق برگزار گردید.

در این نشست مقرر گردید تعلیق سه‌ماهه ارسال کالا‌های صادراتی ایران تحت پوشش کارنه‌تیر ابلاغ و اجرایی گردد. همچنین مقرر شد اجرای کارنه‌تیر در مبادی تا سه‌ماه به منظور تعیین سازوکار‌های اجرایی کارنه‌تیر میان دو کشور به تعویق افتاده و ارسال کالا فعلا طبق روال قبلی صورت پذیرد.

این دستور با توجه به پیگیری مجدانه سفیر ایران در بغداد و موافقت طرف عراقی صورت پذیرفته است.

چنگیز خناری مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ایران که ریاست طرف ایرانی را برعهده داشت، ضمن تشکر از همکاری و تعامل طرف عراقی در تعلیق اجرای کارنه‌تیر تاکید کرد: کارنه‌تیر بر سه اصل گمرک، موسسه ضامن و شرکت حمل و نقل بین‌المللی استوار است و از طرف دیگر این کنوانسیون حداقل باید بین دو کشور عملیاتی گردد؛ لذا آمادگی هردو طرف در انجام این عملیات و اجرای این کنوانسیون ضروری است.

وی افزود: گمرک ایران جزو اولین کشور‌های اجرای این کنوانسیون بوده و ضمن اعلام اجرای آن در گمرکات مشترک با عراق، آمادگی همکاری با طرف مقابل در عملیاتی کردن آن و پایلوت نمودن یکی از گمرکات کشور‌های دو طرف را دارد.

همچنین سپهبد سامی سودانی، مشاور نخست وزیر عراق، در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات در رویه جاری و ارائه اسناد یا اطلاعات از سوی طرف ایرانی جهت اطمینان از اطلاعات صحیح کالا و همچنین چگونگی صدور گواهی قبولی و تشریح عملیات تیر و نحوه اقدام جهت تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکی میان دو طرف مواردی را مطرح کرد.

در این نشست افروزنده، مدیر امور کارنه‌تیر اتاق ایران نیز اعلام کرد: اتاق ضمن اعلام آمادگی آموزش شرکت‌ها و رانندگان طرف مقابل، آمادگی همکاری در تبادل الکترونیکی گواهی مبدا با طرف عراقی را دارد.

در ادامه خناری رئیس طرف ایرانی اعلام کرد: هیچ مشکلی در پذیرش کامیون و کارنه‌تیر‌های عراقی در مرز مهران، خسروی و شلمچه وجود نداشته و مهم اجرای کامل کنوانسیون توسط طرف عراقی است.

در خصوص ورود کامیون به گمرکات داخلی و حمل کالای صادراتی تحت پوشش کارنه تیر نیز این امر منوط به موافقت مقامات دولتی حمل و نقل طرفین و رعایت اوزان کامیون‌ها مطابق استاندارد‌های بین المللی است.

در پایان مقرر شد در بازه زمانی سه‌ماهه علاوه بر روش موجود به محض اعلام آمادگی موسسه ضامن طرف عراقی، حمل تحت صحابت کارنه‌تیر نیز انجام پذیرد تا طرف عراقی به طور عملیاتی با روش اجرای تیر بتواند مهارت لازم را کسب کند.

شایان ذکر است کشور عراق در سال ۲۰۲۳ به عضویت کنوانسیون تیر درآمد.

کنوانسیون تیر (TIR) در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد و هدف اصلی آن کاهش موانع اداری و تسهیل تجارت بین‌المللی است. کارنه‌تیر به عنوان یک سند معتبر گمرکی، می‌تواند برای حمل‌ونقل کالا‌ها به کشور‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد و به حمل‌ونقل‌کنندگان اجازه می‌دهد که در مسیر‌های بین‌المللی بدون توقف‌های گمرکی غیر ضروری متعدد، کالا‌های خود را حمل کنند.