طی چهار روز آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار و آسمان استان غالباً نیمه ابری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان و بر طبق نقشههای هواشناسی، طی چهار روز آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار و آسمان استان غالباً نیمه ابری خواهد بود.
هرچند طی امروز و فردا (دوشنبه و سهشنبه) با عبور موج ضعیفی از استان، در مناطقی از استان شاهد افزایش ابر (در ارتفاعات با احتمال بارش خفیف) بوده و در نیمه جنوبی وزش باد گاهی با سرعت تند پیش بینی میشود.
طی این مدت در اواسط روزها دمای هوا بطور نسبی افزایش یافته، اما در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد همچنان تداوم دارد.
از عصر پنجشنبه (۴ دی) با وزش باد شرقی و نفوذ هوای مرطوب خزری ضمن کاهش دمای هوا، آسمان استان ابری و مه آلود شده و طی پنجشنبه شب و روز جمعه در نیمه شمالی و نوار شرقی استان بارش خفیف باران و برف پیش بینی میشود.