پخش زنده
امروز: -
بیمه حوادث طبیعی ساختمان، خسارتهای ناشی از سامانه بارشی اخیر در استان فارس را پرداخت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: فعالیت بیش از چهار روز سامانه بارشی در استان فارس سبب پر شدن ۵۵ میلیون متر مکعب آب در سفرههای زیرزمینی و ۱۰۰ میلیون متر مکع بآب در سدهای استان فارس شد.
غلامی افزود: با انتشار هشدارهای لازم،در استان سامانه بارشی اخیر خسارتهای زیادی نداشت.
وی بیان داشت: این سامانه بارشی در بخشهای مختلف سبب بروز آسیبهایی هم شد که با هماهنگیهای انجام شده با مدیریت بحران کشور ، بیمه حوادث طبیعی ساختمان، پرداخت خسارتها را بر عهده گرفته است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت : این خسارت ها در حوزه های مختلف آب ، برق ، کشاورزی ، عشایر، راه و ساختمان وارد شده است.
وی ادامه داد: با تکمیل پرونده ها، نهایتا در مدت چهارده روز خسارتها پرداخت میشود.