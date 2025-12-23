به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان در پاسخ به اینکه چرا طرح مرمت مسجد سید اصفهان سال‌ها ناتمام و رها مانده است، گفت: طبق قانون، میراث فرهنگی در خصوص این مجموعه نقش نظارتی دارد و زمانی که یک بنای تاریخی متولی مشخص داشته، تأمین هزینه‌های نگهداری و مرمت آن بر عهده آن فرد یا مجموعه است.

سید روح‌الله سیدالعسگری افزود: میراث فرهنگی با وجود محدودیت اعتبار، به منظور جلوگیری از تشدید آسیب ها‌ی این بنا، تاکنون حدود چهار میلیارد تومان هزینه استحکام‌بخشی مسجد کرده است، با این حال، برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد مرمت کامل این بنای تاریخی به اعتباری چندین برابر این رقم نیاز دارد.

سید محمدحسین موسوی شفتی، دبیر هیئت امنای مسجد سید، نیز در خصوص مرمت این بنا، به نبود منابع مالی پایدار اشاره کرد و گفت: هزینه‌های مسجد از محل نذورات مردمی تأمین می‌شود و این مجموعه درآمدی برای اجرای طرح‌های مرمتی ندارد.

معاون اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان هم با بیان اینکه اداره امور مسجد سید بر عهده متولی است، گفت: اوقاف اعتبار دولتی مستقلی برای مرمت این مسجد تاریخی در اختیار ندارد.

امیرحسین اسماعیل‌پور افزود: بیش از ۳۰ مغازه وابسته به مسجد سید سال‌ها پیش با واگذاری سرقفلی در اختیار مستأجران قرار گرفته و اوقاف تنها اجاره‌هایی با رقم پایین دریافت می‌کند که درآمد قابل توجهی نیست.

کارشناسان معتقدند نجات این بنای تاریخی، نیازمند تعیین تکلیف روشن مسوولیت‌ها و تأمین اعتبار در سطح استانی یا ملی است، تصمیمی که اگر به تأخیر بیفتد، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به یکی از مهم‌ترین میراث‌های مذهبی و تاریخی اصفهان وارد کند.

مسجد سید یکی از مساجد تاریخی اصفهان و متعلق به دوره قاجار است که در سال‌های اخیر کم‌توجهی نهاد‌های متولی به این بنا شرایط نامطلوبی را برای آن رقم زده و آثار فرونشست، چون ترک‌ها و نشست‌های نامتقارن شرایط این مسجد را سخت‌تر کرده است.

چنان که در کتیبه‌ی ایوان این مسجد آمده کار ساخت آن در سال ۱۲۵۵ به پایان رسیده است، این بنای تاریخی در زمان محمد شاه قاجار به همت حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی از مراجع تشییع در اصفهان پایه گذاری شد.

مسجد سید اصفهان بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، یک چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است، اما مناره ندارد.