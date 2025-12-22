پخش زنده
کسب ۳۷ رتبه کشوری از جمله پنج رتبه اول رشتههای تخصصی و فوقتخصصی، از دستاوردهای پزشکان دانشکده پزشکی مشهد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم قدردانی از افتخارآفرینان بورد تخصصی و فوقتخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افتخارات حاصله در المپیادهای علمی کشور گفت: این دستاورد نشاندهنده کیفیت بالای آموزش و فضای علمی پویا در دانشکده پزشکی است.
دکتر فاطمه محرری افزود: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در المپیادهای آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی و استدلال بالینی نیز موفق به کسب مدالهای طلا و نقره کشوری شدند که این موفقیت نتیجه تلاش مشترک اساتید و دانشجویان پرتلاش دانشگاه است.
وی ادامه داد: جذب نیروهای فوقتخصصی در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و امسال امکان جذب گسترده نیروهای فوق تخصصی مورد نیاز گروههای آموزشی فراهم شد و این امر نقش مهمی در تقویت توان علمی و درمانی دانشکده دارد.