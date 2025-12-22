پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای جلوگیری از تشکیل پرونده قضائی صادرکنندگان، کارگروهی درستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تاکنون سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت با موضوع بازگشت ارزهای حاصل ارز صادرات، تشکیل شده است.