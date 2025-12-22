به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این بازدید با هدف بررسی روند اجرای خدمات و امکاناتی انجام شد که برای نخستین‌بار در سطح فرودگاه‌های کشور به جانبازان قطع نخاعی با ابتکار اداره کل فرودگاه‌های استان در فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد به جانبازان قطع نخاعی اختصاص یافته است.

این خدمات با هدف بهبود دسترسی، رفاه و تجربه سفر هوایی جانبازان قطع نخاعی طراحی شده و شامل امکانات خاصی برای تسهیل تردد و استقبال از این افراد در تمامی مراحل حضور در فرودگاه می‌باشد.

پارکینگ اختصاصی جانبازان و معلولین، مسیر ویژه دسترسی به ترمینال مسافری، اتاق استراحت مناسب و تجهیزات شده ویژه جانبازان قطع نخاعی و همراه آن به انضمام ویلچر و خدمات پشتیبانی لازم از این تسهیلات به شمار می‌آید تا زمینه سفر آسان‌تر، سهل‌تر و به همراه احترام بیشتر برای این گروه از ایثارگران فراهم شود.

محمدرضا بابایی در جریان این بازدید با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده برای مناسب‌سازی فرودگاه و فراهم کردن این خدمات ویژه برای جانبازان، بر ادامه توسعه و بهبود این نوع اقدامات انسانی و عملی در فرودگاه یزد تأکید کرد تا این الگو در دیگر فرودگاه‌های کشور نیز اجرایی شود و خدمات‌دهی به ایثارگران گرانقدر ارتقا یابد.