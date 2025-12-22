به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهردار ارومیه گفت: شهرداری در کنار پروژه‌های عمرانی، برنامه‌هایی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، بررسی ایجاد خطوط ویژه، و مطالعه طرح‌های تراموا و مترو در دست دارد.



آیدین رحمانی رضائیه، شهردار ارومیه، اظهار داشت: شدآمد سنگین همچنان یکی از چالش‌های اصلی این شهر به شمار می‌رود. به گفته وی، با وجود اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و حمل‌ونقل شهری طی سال‌های اخیر، هنوز رضایت کامل شهروندان در زمینه کاهش شدآمد حاصل نشده است.

رحمانی رضائیه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری گفت: شهرداری بر اساس مطالعات علمی و فنی در حوزه شدآمد و حمل‌ونقل، احداث زیرگذرها، روگذر‌ها و اجرای طرح‌های مصوب شورای هماهنگی شدآمد را در دستور کار قرار داده است، یکی از آخرین پروژه‌ها در این زمینه، زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی است که با اعتبار حدود دو هزار و صد میلیارد ریال، در مدت شش ماه اجرا شده و ۴۲۰ متر طول و ۱۶ متر عرض دارد.

به گفته شهردار، هدف اصلی اجرای این زیرگذر، تسهیل حرکت خودرو‌ها در محدوده مرکزی شهر، کاهش حجم شدآمد و افزایش ایمنی در عبور و مرور است.

وی تأکید کرد: این پروژه باید در قالب مجموعه‌ای از طرح‌های مرتبط بررسی شود، نه به‌صورت مستقل، زیرا کاهش شدآمد شهری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است.

رحمانی رضائیه همچنین به وضعیت کلی شدآمد ارومیه اشاره کرد و گفت: این شهر پس از تهران، از نظر نسبت تعداد خودرو به جمعیت، یکی از پرترافیک‌ترین شهر‌های کشور محسوب می‌شود و عواملی مانند فرهنگ تک‌سرنشینی، سفر‌های درون‌شهری غیرضروری و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از دلایل اصلی سنگینی شدآمد هستند.

او افزود: شهرداری در کنار پروژه‌های عمرانی، برنامه‌هایی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، بررسی ایجاد خطوط ویژه، و مطالعه طرح‌های تراموا و مترو در دست دارد، همچنین تلاش برای واردات اتوبوس از طریق منطقه آزاد ماکو و خرید از شرکت‌های داخلی از اقدامات برنامه‌ریزی شده در این زمینه است.

رحمانی رضائیه خاطرنشان کرد: زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی یکی از گام‌های اجرایی در راستای کاهش گره‌های ترافیکی ارومیه است؛ بااین‌حال، دستیابی به روان‌سازی کامل عبور و مرور نیازمند ادامه طرح‌های مکمل و توسعه حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر خواهد بود.