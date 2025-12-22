پخش زنده
اگر چه سازمان جهاد کشاورزی فارس قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۱۵۵ هزار تومان مصوب کرده، اما امروز در بررسی خبرنگار ما در بازار ، این قیمت نوسانات زیادی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس بازرسی سازمان جهاد کشاورزی فارس میگوید: همه فروشندگان مرغ باید قیمت ۱۵۵ هزار تومان را رعایت کنند و در صورت تخلف با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای متخلف مشمول جریمه خواهند شد.
کشاورز افزود: با هدف متعادل شدن نرخ قیمت مرغ، نهادههای دولتی برای مرغ دارها از بنادر جنوبی بارگیری شده و تا چند روز آینده به مرغداریها خواهد رسید
وی گفت: با دراختیار گذاشتن نهادها به تولید کنندگان مرغ، قیمت نهایی برای مصرف کنندگان هم به ثبات و تعادل خواهد رسید.
رئیس بازرسی سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود:شهروندان در صورت مشاهده تخلف میتوانند با شماره تلفنهای ۱۲۴ سازمان صمت و ۲۰۲۰ سازمان جهاد کشاورزی تماس بگیرند
امروز اول دیماه قیمت مرغ از کیلوی ۱۵۵ حدود ۲۰۰ هزار تومان در بازار شیراز فروخته میشد.