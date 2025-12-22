به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کشاورزی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در راستای توسعه کشاورزی نوین در منطقه، از اجرای طرح احداث شهرک گلخانه‌ای در محدوده منطقه آزاد ماکو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به‌عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، از اولویت‌های اصلی سازمان است.

حجت جبارزاده در جریان بازدید کارشناسان مدیریت کشاورزی سازمان منطقه آزاد ماکو از گلخانه صیفی‌جات در روستای قزل‌داغ، بر عزم جدی سازمان برای حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش کشاورزی و گسترش واحد‌های گلخانه‌ای تأکید کرد.

جبارزاده با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها نقش مهمی در افزایش تولید در واحد سطح، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی منطقه دارد، افزود: صدور مجوز‌های بی‌نام برای احداث گلخانه‌ها می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کرده و زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، گلخانه مورد بازدید در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع احداث شده و با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ تن انواع صیفی‌جات، آماده بهره‌برداری است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین محصولات تازه و باکیفیت و همچنین رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

سازمان منطقه آزاد ماکو با رویکرد توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار، تلاش دارد با اجرای طرح‌هایی از جمله احداث شهرک‌های گلخانه‌ای و حمایت از تولیدکنندگان، ظرفیت‌های کشاورزی منطقه را به‌صورت هدفمند فعال کرده و زمینه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را فراهم سازد.