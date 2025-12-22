طرح ملی مدیریت محله محور در کرمانشاه با محوریت مراکز فرهنگی به ویژه مساجد و باید اجرا شود



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در جلسه هماهنگی شورای اجتماعی شهرستان کرمانشاه که با هدف هماهنگی بیشتر برای اجرای طرح ملی مدیریت محله محور» تشکیل شده بود، فرماندار کرمانشاه با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزارت کشور و تأکید رئیس جمهوری بر لزوم اجرای منسجم و یکپارچه آن تأکید کرد.

محمد مبین با انتقاد از موازی کاری برخی فعالیتهای دستگاهها، خواستار تعیین نمایندگان ثابت و تام الاختیار از سوی هر نهاد برای پیگیری مستمر این طرح شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح تمرکز بر رفع آسیبهای اجتماعی و مشکلات محلات کم برخوردار در پهنه وسیع و پرجمعیت شهر کرمانشاه است.