شوراها آیینه اراده عمومی بوده و بدون مشارکت اجتماعی، تصمیم هایشان از پشتوانه مردمی برخوردار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادهای برخاسته از رای مستقیم مردم، زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که پیوندی عمیق با جامعه داشته باشند.
در حقیقت شوراها آیینه اراده عمومیاند و بدون مشارکت اجتماعی، تصمیم هایشان فاقد پشتوانه مردمی خواهد بود.
مشارکت اجتماعی صرفاً به حضور در پای صندوقهای رای محدود نمیشود، مردم انتظار دارند در فرایند تصمیم گیری، اولویت بندی طرحها و نظارت بر عملکرد مدیران شهری و روستایی نیز سهمی داشته باشند.
شوراها زمانی موفقاند که صدای مردم را بشنوند، خواستههای آنان را بازتاب دهند و در تصمیمگیریهای کلان، از ظرفیتهای خرد جمعی استفاده کنند.
شوراهای اسلامی باید نشان دهند که مشارکت مردم تشریفاتی نیست بخش بلکه نقش واقعی در بهبود کیفیت زندگی دارد.
راز موفقیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در همین مشارکت اجتماعی نهفته است، مشارکتی که شوراها باید آن را جدی بگیرند و با شفافیت پاسخگویی و اعتمادسازی آن را به سرمایهای پایدار برای توسعه جامعه تبدیل کنند.