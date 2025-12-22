پخش زنده

تایلند و کامبوج توافق کردند ۲۴ دسامبر نشستی در سطح مقامات دفاعی دو کشور برگزار کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این تصمیم با هدف ایجاد زمینه ازسرگیری آتشبسی است که ماههاست متوقف شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که درگیریهای شدید مرزی میان دو کشور وارد سومین هفته خود شده و تاکنون دستکم ۸۰ کشته بر جای گذاشته است.
این توافق در نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در کوالالامپور حاصل شد.
تحلیلگران این تصمیم را مهمترین گام دیپلماتیک از زمان آغاز مجدد درگیریها میان دو کشور ارزیابی میکنند.