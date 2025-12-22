به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی با اشاره به استقبال گسترده طلاب از سراسر کشور در سه بخش هنر‌های تجسمی، آوایی و نمایشی گفت: در این دوره بیش از ۴۲۰۴ اثر هنری به رقابت پرداختند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای طلاب در عرصه هنر است.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور افزود: هدف اصلی جشنواره، پرورش استعداد‌ها و توانمندی‌های هنری طلاب حوزه‌های علمیه و ایجاد پیوند میان تبلیغ دینی و زبان هنر عنوان شده است.

حجت‌الاسلام رفیعی تأکید کرد: امروز تبلیغ بدون بهره‌گیری از زبان هنر امکان انتقال مفاهیم انقلاب و دین را ندارد و توجه به هنر و ارائه مفاهیم در قالب آثار هنری، بستری ارزشمند برای انتقال پیام‌های انقلاب اسلامی و آموزه‌های دین مبین اسلام به جامعه فراهم می‌آورد.