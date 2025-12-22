رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر کارت‌های اجاره‌ای است و باید بررسی و مشخص شود مقصر این اتفاق چه دستگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: بنابر اعلام سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در ۲ سال گذشته؛ حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران برکارت‌های اجاره‌ای است و باید بررسی و مشخص شود مقصر این اتفاق چه دستگاهی است.