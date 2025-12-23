پخش زنده
تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره ۸ زنجان پس از یکسال و نیم آماده بهرهبرداری است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان با تأکید بر نظارت کامل دستگاههای دولتی بر فعالیت شرکت، گفت: تصفیهخانه شهرکهای صنعتی از یک سال و نیم قبل آماده بهرهبرداری است و واگذاری اراضی صنعتی با پیش پرداخت ۱۰ درصد و اقساط دو ساله ادامه دارد.
الماسی با اشاره به تکالیف قانونی شرکت شهرکهای صنعتی در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: ایجاد و بهرهبرداری از تصفیهخانهها یک الزام قانونی است و در همین راستا، تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره ۸ با هدف مدیریت پساب واحدهای تولیدی احداث شده و آمادگی ارائه خدمات به صنایع مستقر را دارد. در صورت تمایل واحدها برای ایجاد تصفیهخانه مستقل نیز محدودیتی وجود ندارد، اما رویکرد شرکت، همکاری حداکثری برای ساماندهی پسابهاست.
وی درباره وظایف قانونی شرکت در حوزه بهداشت محیط، افزود: ایجاد تصفیهخانه تکلیف قانونی ماست و بهرهبرداری از آن ضرورت دارد. اگر واحدی بخواهد تصفیهخانه مستقل ایجاد کند، مانعی وجود ندارد، اما ما حداکثر همکاری اجتماعی را در زمینه پسابها به ویژه پساب صنایع زیتون انجام میدهیم.
وی با اشاره به زیانهای شرکت شهرکهای صنعتی، گفت: شرکت بیش از ۹۵ درصد خودگردان اداره میشود و کمتر از پنج درصد منابع ما از منابع دولتی تأمین میشود. شرکت سوددهی نیست و برخی واحدهای غیرتولیدی با درآمدهای پایدار، برای کمک به بخش صنعت، زیان سایر بخشها را جبران میکنند.
او درباره توسعه شهرکها و واگذاری اراضی صنعتی، تشریح کرد: دو شهرک و دو ناحیه صنعتی تکمیل شدهاند و پیشنهاد واگذاری اراضی با پیشپرداخت ۱۰ درصد و اقساط دو ساله برای آخرین بار ارائه شده است. چند واحد تاکنون متصل شدهاند و در طول دوره اقساط، در صورت بروز مشکل، حمایتهای لازم انجام میشود.
الماسی درباره مطالعات مکانیابی و ظرفیت توسعه صنعتی استان، اظهار کرد: مطالعات مکانیابی برای حداقل سه ناحیه صنعتی انجام شده و با همکاری فرماندار و مدیران استان، امید است حداقل شش تا هفت ناحیه صنعتی جدید در مناطق مختلف فعال شود. این اقدامات در راستای شناسایی اموال دولت و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان انجام میشود.