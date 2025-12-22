پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اختصاص پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شاهیندژ و تکاب برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهیندژ خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجلس و نماینده مردم شاهیندژ و تکاب، با مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این دیدار طرفین به تفاهمات خوبی رسیدند، اظهار کرد: مقرر شده است پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شاهیندژ و تکاب برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهیندژ از جمله حمام قپان و مسیر منتهی به تپه تاریخی قپان و انجام مطالعات قلعههای تاریخی محمودآباد و کشاورز این شهرستان اختصاص یابد.
مرتضی صفری با تشکر از حمایتها و دغدغههای حجتالاسلام میرزایی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: ریاست وی بر کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجلس، توفیق بزرگی برای استان بوده و برکات زیادی برای آذربایجان غربی در این حوزهها داشته است.
رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجلس نیز در این دیدار اظهار کرد: امروز برای ایجاد موزه در شهرستانهای شاهیندژ و تکاب به توافق رسیدیم و در این راستا تبدیل حمام قپان به موزه مردمشناسی در دستور کار قرار گرفته و نیز یکی از بناهای تاریخی تکاب بهزودی تحویل ادارهکل میراثفرهنگی استان خواهد شد که بعد از تحویل آن بنا، مقدمات لازم برای ایجاد موزه تکاب آغاز خواهد شد.
حجتالاسلام محمد میرزایی افزود: پیش از این ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل در اختیار نمایندگان مجلس برای ساماندهی بناهای تاریخی تکاب اختصاص یافته بود و امروز نیز پنج میلیارد تومان برای ساماندهی بناهای تاریخی شاهیندژ اختصاص یافت.
او تصریح کرد: امروز همچنین پیگیر مصوبه خرید دو اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای شهرستانهای تکاب و شاهیندژ شدیم که در سفر معاون توسعه مدیریت وزارت میراثفرهنگی مصوب شده بود.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس گفت: تاکنون ۲۵ قطعه شی تاریخی برای احداث موزه تکاب از سوی مردم اهدا شده است و از شهروندان شهرستانهای تکاب و شاهیندژ درخواست میشود اشیای تاریخی خود را تحویل موزه دهند تا با نام خودشان در موزه به نمایش درآید.