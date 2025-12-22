همزمان با گرامیداشت روز راهدار، ۴۰۰ نیروی راهداری برای اجرای طرح زمستانی، در گردنه‌ها و جاده‌های مواصلاتی استان مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اعلام این خبر، گفت: همچنین در قالب طرح زمستانی ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل برف‌روب، نمک‌پاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی استان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مسافران هستند.

کلیم‌الله وثوقی با اشاره به نقش حیاتی راهداران در تأمین ایمنی تردد در شرایط سخت جوی افزود: راهداران استان در فصل زمستان با وجود برودت شدید هوا، بارش سنگین برف، کولاک و لغزندگی جاده‌ها و در تابستان با گرمای طاقت‌فرسا، به‌صورت شبانه‌روزی برای بازگشایی، ایمن‌سازی و نگهداری راه‌ها تلاش می‌کنند و نقش بی‌بدیلی در پایداری شبکه حمل و نقل و جلوگیری از انسداد جاده‌های مواصلاتی دارند.

وی از بکارگیری فناوری‌های نوین در اجرای طرح زمستانی خبر داد و گفت: تمام ماشین‌آلات راهداری به سامانه‌های هوشمند برای رصد جاده‌های استان مجهز شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل افزود: وضعیت ترافیکی و شرایط آب و هوایی جاده‌های اصلی استان از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

وثوقی در ادامه با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع به رانندگان بیان کرد: اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌های استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱، ارسال پیامک به رانندگان ناوگان باری و همچنین تابلو‌های اطلاع‌رسان هوشمند در پایانه‌ها انجام می‌شود تا رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جاده‌های مواصلاتی مطلع شوند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدار‌های صادره و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با عوامل راهداری برای تردد ایمن در فصل زمستان داشته باشند.